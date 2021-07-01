В Орле появятся «чистые» от коронавируса кафе и магазины Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 30 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прямой эфир в соцсетях и рассказал о нововведениях на фото роста заболеваемости коронавирусом. В регионе появляется чистые» от коронавируса организации.

По словам Андрея Клычкова, такие организации смогут работать при введении любых коронавирусных ограничений. К ним относятся общепит и торговля. Условия попадания в число свободных от COVID-19 организаций - 100% вакцинация сотрудников или наличие у них антител, подтвержденное тестами.

- Будут установлены правила – работодатель предоставляет сведения о вакцинации персонала и получает условное удостоверение, которое будет публично висеть и отражаться в реестре. Я думаю, будет правильно, если при введении любых ограничений эти организации будут продолжать функционировать, - заявил губернатор Орловской области.

Окончательное решение о появлении «чистых» от коронавируса кафе и магазинов будет принято сегодня на заседании регионального оперштаба.