Прокурор Владислав Малкин проведет прием жителей Орловского района 7 июля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На грядущей неделе, 7 июля, в Железнодорожном районе Орла пройдет открытая встреча жителей Орловского района с прокурором области Владиславом Малкиным. Рассказать о проблемах и нарушении своих прав можно будет в мобильной приемной.

Прием состоится в здании прокуратуры Орловского района на Московской улице. Предварительно необходимо записаться. Сделать это можно по телефону 8 (486-2) 40-56-49 (и.о. старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Витальевна Калашник) или 8 (486-2) 72-15-57 (прокуратура Орловского района).

КОГДА? ГДЕ?

7 июля с 10.00

ул. Московская, 100.