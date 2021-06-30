В особой экономической зоне «Орел» будут готовить «Болоньезе» и не только

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В конце минувшей недели в Корпорации развития и на территории особой экономической зоны (ППТ ОЭЗ «Орел») прошли рабочие встречи с представителями Ассоциации Тиграном Карапетяном, членом совета директоров APIC, и Артуром Тонояном, генеральным директором APICI по связям с зарубежными странами.

Представителям итальянского бизнеса, которые планируют реализовать в Орловской области ряд инвестпроектов, была оказана консультативная помощь для получения статуса резидента ОЭЗ.

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Гости сообщили, что к планируемым ранее двум инвестпроектам, фабрикам по производству итальянской пасты и керамической посуды, итальянцы намерены добавить еще несколько. В частности, еще одну фабрику, на которой будут производиться готовые блюда из местной сельхозпродукции. В основном это будут блюда итальянской кухни.

«В этот свой приезд мы посмотрели всю инфраструктуру ОЭЗ, определили место, где будем строить наши фабрики. Теперь приступаем к процедуре оформления резидентства. Начать реализацию инвестпроектов мы решили с создания логистического центра, который будем при поддержке Корпорации развития Орловской области строить рядом с ОЭЗ. Хранить производимые в Орловской области продукты планируется в двух специальных помещениях. Одно площадью в 3 тыс. кв. метров для замороженных продуктов, в котором будет поддерживаться температура около -25 градусов, второе - площадью в 8 тыс. кв. метров, где будет храниться продукция, не требующая заморозки. В наших проектах в Орловской области будут участвовать итальянские производители, у которых большой опыт работы в этом сегменте. Инвестиции в строительство логистического центра на начальном этапе составят около двух миллионов евро», - поделился Тигран Карапетян.

Он также отметил, что готовая еда в Италии как в стране с очень развитой туриндустрией очень востребована. Ее активно закупают кафе, рестораны с большим потоком посетителей, пользуется этот вид продукции спросом и у обычных потребителей, поскольку цены устанавливаются вполне демократичные.

Тигран Карапетян сообщил, что в техническое оснащение фабрики по производству готовой еды предполагается вложить около 6 млн евро, а в строительство здания площадью около 5 тыс. кв. метров - примерно 1 млн евро. Такая фабрика может производить 4 тонны продукции в час.

Он пояснил, что ОЭЗ «Орел» для реализации инвестпроектов выбран прежде всего из-за наличия коммуникаций, что это большое стартовое преимущество для любого бизнеса, поскольку самостоятельная подводка коммуникаций дело очень дорогостоящее.

«Нас в ОЭЗ привлекает и наличие инфраструктуры, и налоговые преференции, и качественное консалтинговое сопровождение со стороны Корпорации развития Орловской области. Мы готовы начинать, есть проекты, технологии, инвесторы. Но до подписания документов они не хотят себя афишировать»,- подытожил представитель итальянской стороны.

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Генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин уточнил: «Процедура оформления резидентства потребует около трех месяцев и затем можно будет приступать к проектированию и строительству. В первую очередь мы с инвестором решили строить логистический центр».