В орловском райцентре дорогу отремонтировали по решению суда

Улицу привели в порядок только после вмешательства прокуратуры Фото: Архив "КП"

В одном из районных центров Орловской области, поселке Нарышкино, дорогу отремонтировали только после суда. На плохое и даже опасное состояние покрытия обратилась внимание прокуратура.

Ведомство провело проверку, которая показала: законодательство в сфере безопасности дорожного движения не соблюдается. Улица Пушкина районного центра была покрыта ямами и выбоинами. Иск к районной администрации прокуратура направила в суд, по его решению местных чиновников обязали привести в порядок дорогу.

- В настоящее время покрытие дорожного полотна автомобильной дороги приведено в надлежащее состояние, уложено новое асфальтобетонное покрытие на всем дорожном участке, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.