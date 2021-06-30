В Орловской области детям, оказавшимся в непростой ситуации, помогут собраться в школу

Благотворительная акция "Дорога в школу" стартовала в Орловской области
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орловской области 4 миллиона рублей выделено на воплощение в жизнь благотворительного проекта "Дорога в школу". Детям, оказавшимся в непростой ситуации, помогут подготовиться к новому учебному году.
Такую информацию озвучили в правительстве региона. Сотням детей из малообеспеченных семей помогут купить одежду, канцтовары, обувь, учебные пособия.
- Дополнительные средства для оказания помощи остро нуждающимся семьям с детьми - школьниками выделяются бюджетами муниципальных образований и организациями различных форм собственности, - сообщает пресс-служба облправительства.
Чтобы получить материальную помощь семьям необходимо обратиться в отделы соцзащиты и центры соцобслуживания по месту жительства.