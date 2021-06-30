Под Орлом врезался в бордюр и перевернулся легковой "Фольксваген"

Легковушка слетела с дороги и опрокинулась Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области перевернулась легковушка "Фольксваген". Водитель автомобиля пострадал.

Утром во вторник, 29 июня, 46-летний водитель ехал за рулем иномарки по трассе М-2 "Крым" со стороны Курска в сторону Москвы. На объездной Орла машина зацепила бордюр и удержать на дороге водитель ее не смог. "Фолькваген" слетел с проезжей части и перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошлые сутки на дорогах Орла и области полицейские зафиксировали 11 ДТП. В трех из них есть пострадавшие.