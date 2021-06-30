Орловские подростки устроили "челлендж" по скручиванию колпачков с автомобилей

За скручивание колпачков с колес авто юным орловцам, или их родителям, придется ответить по закону Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле подростки устроили "челлендж" по скручиванию колпачков с колес автомобилей. Информация об этом стала появляться в соцсетях, юные орловцы делятся друг с другом "уловом". Однако за такую забаву молодым людям придется ответить по закону: в полиции рассказали, какая ответственность их ждет.

Хотя сумма ущерба значительной не является, скручивание деталей автомобиля (а подростки выбирают машины подороже) квалифицируются по административной статье "Мелкое хищение".

- Эти действия влекут наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, - разъяснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также виновнику может грозить постановка на профилактический учет. В случае, если подростка еще в силу возраста нельзя привлечь к административной ответственности, оштрафуют его родителей. А владелец автомобиля вправе потребовать возместить и материальный, и моральный ущерб.