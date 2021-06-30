На Плещеевской улице в Орле снесли аварийный дом

Опасный дом на Плещеевской снесли. Фото: ОНФ в Орловской области

В Орле на Плещеевской улице снесли аварийный дом. Жильцов отсюда расселили еще в 2018 году, но само здание простояло еще несколько лет.

В пустующем доме не раз происходили возгорания, а местные жители переживали за детей: ведь аварийное здание стояло рядом с площадкой. Не раз к чиновникам обращались общественники из ОНФ с просьбой снести наконец расселенную постройку. Однако снос затянулся.

- В 2020 году снести расселенный дом не удалось. Причиной этому стал срыв плана работ со стороны подрядной организации. Администрация города провела новый аукцион по выбору подрядчика. По его итогам был выбран исполнитель работ, который и провел снос здания и вывоз мусора, - рассказали в региональном штабе ОНФ.

Жильцы соседних домов надеются, что освободившуюся территорию оборудуют под детскую площадку.