Коллекторы угрожали орловцу и оскорбляли его из-за 13 тысяч рублей

Из-за просроченного долга орловца затерроризировали коллекторы Фото: Архив "КП"

В Орле оштрафовали микрофинансовую компанию за незаконные методы работы. Горожанина, взявшего в долг 13 тысяч рублей, коллекторы буквально затерроризировали: угрожали, постоянно звонили и писали, оскорбляли.

Мужчина не смог вернуть вовремя долг и через некоторое время коллекторы всерьез взялись за него. Звонили и писали в мессенджеры даже по выходным, сыпали угрозами жизни и здоровью и оскорбительными фразами. Орловец написал жалобу в службу судебных приставов. Протокол был направлен в суд.

- Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил микрофинансовой компании наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Направить жалобу о незаконных действиях коллекторов орловцы могут в Управление ФССП по адресу 302010 Орел, ул. Авиационная, д. 5.