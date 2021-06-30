В Орловской области зафиксировано почти 1150 случаев нападения клещей на людей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать случаи нападения клещей на людей. Из-за укусов клещей в больницы обратились 1148 человек. Такие данные на 28 июня озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Из числа укушенных - 353 ребенка. К счастью, случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано. При этом среди исследованных клещей 18,5% являлись инфицированными возбудителями этого опасного заболевания.

- Количество обратившихся по поводу присасывания клещей на уровне прошлого года. По состоянию на 28 июня площадь обработок от клещей составила 290 гектар, - сообщает пресс-служба ведомства.