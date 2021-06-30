В Орле задержали мужчину с тремя свертками метадона

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле полицейские задержали любителя синтетических наркотиков. У горожанина изъято три свертка запрещенного к обороту вещества - метадона.

Задержали мужчину после того, как в полицию поступил сигнал, что он может хранить наркотики. Так оно и оказалось при проверке. Во время досмотра у 39-летнего горожанина нашли свертки, а в них порошок. В дальнейшем экспертиза установила, что это метадон, общая масса составила 1,25 грамма. А это, согласно закону, значительный размер. Сам орловец рассказал полицейским, что купил наркотики для себя бесконтактным способом.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.