В Орле повторно обработают парки и скверы от клещей

В понедельник, 28 июня, в Орле началась повторная акарицидная обработка парков и скверов от клещей. Спецрепеллент распыли уже на 14 общественных территориях. Специалисты просят горожан воздержаться от посещения обработанных территорий как минимум на сутки.

Обработка прошла на территории Медведевского леса, Силикатного пруда, бульвара Молодежи, сквера Комсомольский, парка Разградский, парка Орловская крепость, Историко-литературного квартала, ландшафтного сквера Дворянское гнездо, района озера Светлая Жизнь, парка Ботаника, сквера Гуртьева, сквера Бунинский, сквера Тургенева и сквера «Орлята».

- Впереди профилактические работы в Семинарском парке и сквере Орловских партизан, - сообщает пресс-служба администрации Орла.