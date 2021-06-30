Кубок мира по пляжному волейболу приехал в Орел

Фото: Сергей ЛЕЖНЕВ

В Орел привезли кубок мира по пляжному волейболу. Уже на днях, прямо в центре города, начнется региональный этап чемпионата России по этому виду спорта.

Снимком кубка поделился советник губернатора Сергей Лежнев.

- Полным ходом идет подготовка волейбольных площадок на центральной площади Орла. С пятницы тут начнется этап чемпионата России на кубок губернатора Орловской области. Заявлено 37 мужских команд и 28 женских, - написал Лежнев.

Соревнования будут проходить с соблюдением санитарных норм по коронавирусу.

- Спортсменам необходимо иметь лабораторное заключение (отрицательный результат) на определение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенный не ранее 72 часов до прибытия на место проведения спортивного мероприятия, или пройти вакцинацию от коронавируса, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Как уже писала "Комсомолка" соревнования пройдут на двух площадках: на центральной городской площади и в горпарке. Расписание можно посмотреть здесь.