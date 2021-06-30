Коронавирус в Орловской области на 30 июня 2021: заболели 93 человека, умерли четверо

Коронавирус в Орловской области на 30 июня 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. После весеннего спада, в регионе вновь более 90 новых случаев заражения ежедневно. Сегодня, 30 июня 2021, федеральный оперштаб подтвердил 93 случая заболевания.

За все время пандемии в Орловской области заболели уже 37 395 человек. В настоящее время на лечении находятся 1179 жителей региона. Накануне из больниц выписались 82 человека.

Всего смог победить коронавирус 35 471 орловец. Однако количество смертельных исходов продолжает увеличиваться. Сегодня оперштаб сообщил о смерти четырех пациентов с коронавирусом. Всего за почти полтора года в Орловской области пандемия унесла жизни 745 человек.