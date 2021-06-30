В Орле открытый балкон привлек внимание домушников Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла открытый балкон в квартире на первом этаже привлек внимание домушников. Двое мужчин решили поживиться в чужом доме и вынесли из него дорогую технику.

В этот момент хозяина в квартире не было. По возвращении домой 40-летний мужчина не досчитался компьютера и телевизора. После этого он позвонил в полицию.

Как выяснилось, преступники проникли в дом через открытое окно балкона. Свою добычу они спрятали у одного из подельников. Обнаружить воришек и награбленное сотрудникам полиции удалось по горячим следам.

- Отсутствием хозяина воспользовались двое мужчин, 41 года и 27 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие. Похищенное имущество изъято, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.