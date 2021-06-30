В Зареченском поселке под Орлом водитель на "Приоре" протаранил забор

Пострадали два человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом водитель на отечественной легковушке "Лада Приора" протаранил металлический забор. И сам молодой человек, и девушка-пассажир получили травмы в ДТП.

Авария случилась утром 29 июня, в минувший вторник. Около восьми часов 26-летний водитель вел автомобиль по Новой улице поселка Зареченский, он ехал со стороны улицы Царев Брод. В какой-то момент он не совладал с управлением машиной. Легковушка снесла забор.

- В результате ДТП водитель и пассажир, девушка 25 лет, получили телесные повреждения, отпущены, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали в Орловской области 11 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 4 человека, погибших нет.