Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2021 10:57

В Зареченском поселке под Орлом водитель на "Приоре" протаранил забор

И сам молодой человек, и девушка-пассажир получили травмы в аварии
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадали два человека

Пострадали два человека

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом водитель на отечественной легковушке "Лада Приора" протаранил металлический забор. И сам молодой человек, и девушка-пассажир получили травмы в ДТП.

Авария случилась утром 29 июня, в минувший вторник. Около восьми часов 26-летний водитель вел автомобиль по Новой улице поселка Зареченский, он ехал со стороны улицы Царев Брод. В какой-то момент он не совладал с управлением машиной. Легковушка снесла забор.

- В результате ДТП водитель и пассажир, девушка 25 лет, получили телесные повреждения, отпущены, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали в Орловской области 11 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 4 человека, погибших нет.