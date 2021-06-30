В Орле расторгли контракт с подрядчиком, ремонтировавшим семь дворов. Фото: пресс-служба администрации города

Во вторник, 29 июня, в Орле было принято решение расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимался ремонтом семи дворов. ООО «МСТ» сорвал сроки и бросил работу недоделанной.

Так, во дворе дома №191 по Комсомольской улице ремонт должен был закончиться еще больше месяца назад. Такая же ситуация и во дворе дома №54 по улице Металлургов. При этом даже то, что уже сделано вызывает сомнения в качестве - бортовые камни уже рассыпались, асфальт отрывается голыми руками.

- Сегодня, прям на объекте вместе с УКСом приняли непростое решение: расторгнуть контракты по всем 7 объектам этого подрядчика, — сообщил в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.