Как работала орловская Росгвардия в первом полугодии рассказал ее начальник Игорь Баранов

Игорь Баранов рассказал о проверках, выездах по тревоге и санитарной безопасности. Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Об итогах работы территориального органа Росгвардии в Орловской области рассказал журналистам начальник ведомства Игорь Баранов. За 6 месяцев 2021 года силовики тысячи раз выезжали по сигналу тревоги, обеспечивали безопасность граждан, проверяли владельцев оружия, исследовали взрывоопасные предметы.

За первые пол года за разные правонарушения задержано больше 100 человек, а по сигналу "тревожной" кнопки сотрудники ведомства выезжали 1700 раз. Как владельцы оружия хранят его проверили больше 5000 раз, при этом выявлено 500 нарушений.

- Силами бойцов спецподразделений тероргана Росгвардии было обследовано порядка 100 объектов на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, из незаконного оборота изъяты наркотические, денежные средства, оружие, боеприпасы, а также обезврежены снаряды и мины времен войны, - рассказал Игорь Баранов.

Глава ведомства отметил, что во втором полугодии бойцов ждет немало работы. Так, нужно будет обеспечить безопасное проведение сентябрьских выборов. Подготовка и совершенствование навыков личного состава продолжится.