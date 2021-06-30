Орловчанка, зарезавшая сожителя, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет 31-летняя женщина, зарезавшая во время ссоры своего сожителя. Трагедия произошла в Советском районе города вечером 10 апреля 2021 года.

Как установили следователи, в момент конфликта женщина была пьяна. Когда слова закончились, она вонзила нож с шею своего 34-летнего возлюбленного. От полученной раны он скончался на месте.

- Следствием выполнен значительный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления: проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы 15 свидетелей, 11 судебных экспертиз, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время расследование уголовного дела об убийстве завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.