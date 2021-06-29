В Орле сбытчикам героина суд дал почти 30 лет колонии на троих

В Орле почти 30 лет колонии на троих назначил суд сбытчикам героина Фото: Архив "КП"

В Орле почти 30 лет колонии на троих назначил суд сбытчикам героина. За распространение синтетического наркотики трое мужчин ближайшие годы проведут за колючей проволокой.

За время следствия и суда удалось установить, что мужчины незаконно получали наркотик и закладывали его в так называемые тайники. Покупатели приобретали героин бесконтактно. Закладчиков полицейские поймали с поличным изъято было больше 33 граммов наркотика. Дело рассматривал Заводской районный суд.

- С учетом позиции государственного обвинителя судом мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев, 9 лет 7 месяцев и 9 лет 6 месяцев. Приговор был обжалован осужденными, однако судом апелляционной инстанции он оставлен без изменения, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Отбывать свои сроки все трое будут в колонии строгого режима. Уголовное дело поставщиков наркотика расследуется отдельно.