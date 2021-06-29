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Происшествия29 июня 2021 17:31

В Орле сбытчикам героина суд дал почти 30 лет колонии на троих

Ближайшие годы закладчики "синтетики" проведут в колонии строгого режима
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле почти 30 лет колонии на троих назначил суд сбытчикам героина

В Орле почти 30 лет колонии на троих назначил суд сбытчикам героина

Фото: Архив "КП"

В Орле почти 30 лет колонии на троих назначил суд сбытчикам героина. За распространение синтетического наркотики трое мужчин ближайшие годы проведут за колючей проволокой.

За время следствия и суда удалось установить, что мужчины незаконно получали наркотик и закладывали его в так называемые тайники. Покупатели приобретали героин бесконтактно. Закладчиков полицейские поймали с поличным изъято было больше 33 граммов наркотика. Дело рассматривал Заводской районный суд.

- С учетом позиции государственного обвинителя судом мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев, 9 лет 7 месяцев и 9 лет 6 месяцев. Приговор был обжалован осужденными, однако судом апелляционной инстанции он оставлен без изменения, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Отбывать свои сроки все трое будут в колонии строгого режима. Уголовное дело поставщиков наркотика расследуется отдельно.