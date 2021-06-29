В Орловской области из-за просроченного платежа для подрядчика оштрафовали районную администрацию

Главного бухгалтера оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается сезон ремонта общественных территорий и дорог. Зачастую в процессе благоустройства у жителей и чиновников возникают вопросы к подрядчикам. Однако порой случается и наоборот.

В Дмитровском районе за выполненное благоустройство двора многоквартирного дома подрядная фирма не получила оплату даже после предъявления расчетного счета. Заминка с оплатой контракта обернулась для районной администрации штрафом.

- В отношении начальника отдела учета и отчетности - главного бухгалтера администрации района было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.32.5 КоАП РФ (нарушение сроков и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок), - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Главного бухгалтера оштрафовали на 30 тысяч рублей. В настоящее время штраф уже оплачен.