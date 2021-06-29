В райцентре Орловской области появился фонтан и тренажерный комплекс

В поселке Красная Заря появился фонтан и тренажерный комплекс. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 29 июня, в поселке Красная Заря торжественно открыли обновленную Центральную площадь. В благоустройство общественной территории вложили 8,6 млн рублей.

Центральная площадь в поселке Красная Заря. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Теперь на площади появились фонтан и детские игровые комплексы с тренажерами. Кроме того, здесь установили новые скамейки, теневые навесы, оборудовали уличное освещение и уложили дорожки из брусчатки.

Центральная площадь в поселке Красная Заря. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

- Благоустройство этой площади местные жители выбрали в ходе народного голосования 1 июля 2020 года. Объект был благоустроен в рамках регионального проекта «Народный бюджет», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.