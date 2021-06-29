Импортозамещение в Орловской области успешно реализуется

.

Наряду с достижениями аграриев были продемонстрированы и достижения промышленных предприятий, производящих технику и для сельского хозяйства.

В частности, АО «Завод специальной техники» (Мценск) представлял на Дне поля новую разработку - универсальную роторную косилку. Разработка состоялась при поддержке Корпорации развития Орловской области в рамках программы импортозамещения.

.

«Мценский завод специальной техники является оригинальным производителем и ведущим поставщиком коммунальной спецтехники и оборудования, техники для обслуживания аэропортов России, СНГ и Балтии. На сегодняшний день более двадцати аэропортов в России пользуются продукцией этого завода. Наша Корпорация на основе анализа рынка, маркетинговых исследований предложила предприятию несколько продуктов для разработки в рамках программы импортозамещения. Универсальная косилка первой из этих продуктов оказалась в производстве, остальные проекты в работе. Если поначалу основными клиентами были авиакомпании, то теперь этот продукт стал востребован и в сельском хозяйстве, для работы на больших угодьях, и в сфере коммунального хозяйства, для содержания парков и скверов. На Дне поля орловской области представители ряда предприятий аграрного сектора выразили желание приобрести такую косилку. Мы рады, что столь востребованная техника производится в Орловской области, а процесс импортозамещения набирает обороты и в стране, и в нашем регионе», - отметил Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.

.

Александр Едапин, генеральный директор мценского предприятия, так охарактеризовал технику: «За час работы наша универсальная роторная косилка может обработать площадь более чем в 7,5 гектаров. Режущие аппараты автоматически регулируются, поэтому не возникнет проблем при покосе травы на неровных поверхностях. Еще одним преимуществом этой косилки является то, что она в сложенном виде занимает менее 2.5 метров. То есть косилка состоит из трех частей, центральной и двух боковых «крыльев», которые при транспортировке складываются. Соответственно, ее удобно и легко перевозить на обычных грузовиках. Отмечу, что по цене она весьма конкурентоспособна на рынке».

Максим Петров, исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области, также отметил: «Отрадно, что завод специальной техники - предприятие областное, расположенное во Мценске, а спрос на его продукцию распространяется далеко за границы региона. На Дне поля Орловской области на примере продукта мценского завода мы увидели такой хороший «стык» сельского хозяйства и промышленности. И аграрии, и коммунальщики смогли ознакомиться с этой техникой, сделать пробный покос и затем заказать эту продукцию. А это значит, что предприятие будет жить и развиваться».