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Общество29 июня 2021 16:19

В Орловскую область привезли почти 700 свиней из Ирландии

Племенные хрюшки обосновались в Шаблыконском районе и проходят карантин
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловскую область привезли почти 700 свиней из Ирландии

В Орловскую область привезли почти 700 свиней из Ирландии

Фото: Архив "КП"

На минувшей неделе, 26 июля, в Шаблыкинский район Орловской области привезли 695 свиней из Ирландии. Сейчас племенные хрюшки находятся на карантине.

Специалисты Управления ветеринарии и Россельхознадзора провели осмотр животных признали их здоровыми, документы на них также в порядке.

- Карантинирование будет проходить под контролем ТУ Россельхознадзора по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий. С начала года на территорию Шаблыкинского района ввезено уже 3190 голов племенных свиней, - сообщает пресс-служба Управления и Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.