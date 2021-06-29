С 1 сентября 2021 года в Орле объявляют гаражную амнистию. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 29 июня, в администрации Орла прошла встреча с председателями гаражных кооперативов. В центре внимания – гаражная амнистия, которая будет действовать с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года.

Гаражная амнистия позволит легализовать гаражи, построенные на муниципальной земле до 30 декабря 2004 года. При этом для их оформления будет действовать упрощенная схема. Главное, чтобы гараж являлся капитальной постройкой и не был признан самовольным.

- Под гаражную амнистию не попадают гаражи, стоящие во дворах многоквартирных домов, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, используемые для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Желающие оформить свой гараж, построенный до 2004 года, должны обратиться с заявлением в администрацию города (ул. Пролетарская гора, 1) в кабинет № 204. Уточнить необходимый пакет документов можно в управление градостроительства по телефонам: (4862) 43-32-25 или 43-32-33.