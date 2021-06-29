Под Орлом у задержанных за кражу комбикорма мужчин нашли огнестрел и наркотики

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области полицейские разоблачили преступную группу, члены которой партиями воровали комбикорм. При задержании у мужчин нашли огнестрельное оружие и наркотики.

Промышляли похитители на территории сразу двух областей – Орловской и Курской. Схема была следующая. 39-летний водитель сельхозорганизации, расположенной в соседнем регионе, с февраля по май вывозил комбикорм на ферму, но не выгружал его весь. Остаток товара он вместе с подельниками сгружал на складе в Кромском районе. Комбикорм мужчины продавали, за несколько месяцев удалось навариться больше чем на миллион рублей. Схема работала до тех пор, пока оперативники не раскрыли ее.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В процессе задержания члены преступной группы заработали себе и другие уголовные дела, помимо дела о краже.

- В жилых помещениях, а также в автомобилях, принадлежащих фигурантам 40 и 37 лет, полицейские обнаружили и изъяли три единицы огнестрельного оружия, боеприпасы, а также наркотическое средство - марихуана и психотропное вещество амфетамин, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Уголовные дела возбуждены о незаконном хранении наркотиков и оружия. Фигуранты под домашним арестом, следствие продолжается.