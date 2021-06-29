В Орле вынесли приговор мужчине, забившему свою мать до смерти. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле вынесли приговор 30-летнему мужчине, забившему свою мать до смерти. Будучи пьяным и под наркотиками, он устроил кровавую бойню в собственном доме утром 22 июля 2020 года.

Как установили следователи, орловец напал на свою 50-летнюю мать во время ссоры. В ход пошел металлический лом. Полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью и она скончалась на месте. Однако на этом сын не остановился и ограбил уже погибшую мать: забрал ее золотые украшения на 21 тысячу рублей и скрылся.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.