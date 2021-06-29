В Орле остается 186 свободных коек для пациентов с коронавирусом

Процент госпитализации больных коронавирусом растет Фото: Архив "КП"

В Орловской области свободными остается 186 коек для пациентов, больных коронавирусом. Такую информацию, по состоянию на 28 июня 2021, озвучил губернатор Андрей Клычков.

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции глава области рассказал во время традиционного прямого эфира в соцсетях.

- Ковидная ситуация совсем не радует, вырос процент госпитализации больных коронавирусом. Ранее я поставил задачу ввести 1800 коек, но их может хватить до середины июля, - сообщил Андрей Клычков.

Свободными на вчерашний день оставались 730 специализированных ковидных коек в больницах региона. При этом число новых случаев заражения с каждым днем растет: сегодня коронавирус подтвердился у 92 орловцев. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,29.