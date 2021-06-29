Коронавирус в Орловской области на 29 июня 2021: заболели 92 человека, умер один

Коронавирус в Орловской области на 29 июня 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 июня 2021, в Орловской области подтвердилось 92 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе заразились 37 302 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В настоящее время лечение проходят 1172 жителя Орловской области. Накануне из больниц выписался 81 человек. Всего излечиться от заболевания смогли 33 389 орловцев.

Продолжает расти смертность. Оперштаб подтвердил еще один летальный исход. Всего от коронавируса умер 741 человек.