ЕГЭ-2021 в Орле: почти 90% выпускников успешно сдали обществознание

Результаты ЕГЭ-2021 в Орле Фото: Архив "КП"

Накануне, 27 июня, в Орле стали известны результаты ЕГЭ-2021 по обществознанию. Вторую по популярности дисциплину в этом году сдавали в городе 807 одиннадцатиклассников.

Успешно смогли пройти порог необходимых баллов 89% выпускников. 15% участников ЕГЭ набрали от 81 до 99 баллов. Высшие сто баллов в Орле набрали два человека.

- Как ранее сообщал Рособрнадзор, обществознание — второй по популярности предмет по выбору: его сдали около 356 тысяч одиннадцатиклассников. На первом месте — профильная математика, которую сдали почти 408 тысяч участников, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.