В Орловской области растет число заболевших коронавирусом детей

В Орловской области растет число заболевших коронавирусом несовершеннолетних Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области, на фоне общего роста заболеваемости коронавирусом, растет и число заболевших ковидом среди детей. По данным на 28 июня 2021, заражены в регионе 66 несовершеннолетних.

Такие данные озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

- В стационаре находится 8 детей, еще 58 лечатся в амбулаторных условиях, - отметил глава региона.

При этом на карантин закрыто две группы в двух детских садах. Так как учебных год миновал и школьники на каникулах, закрытых на карантин школ нет. Однако число заболевших коронавирусом растет и среди несовершеннолетних школьного возраста.