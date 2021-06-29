Директора коммерческой фирмы в Орловской области оштрафовали за работника с госслужбой Фото: Архив "КП"

В Орловской области из-за несвоевременной подачи информации директора коммерческой фирмы оштрафовали на 20 тысяч рублей. Он принял к себе на работу бывшего государственного служащего, но не сообщил об этом в срок на старое место.

Ранее новый сотрудник фирмы работал в службе судебных приставов. Именно туда необходимо было в течении 10 дней подать данные о заключении трудового договора с бывших госслужащим.

Сделано этого не было и в результате на директора возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности муниципального служащего с нарушением установленных требований).

- Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей (постановление о назначении административного наказания не вступило в законную силу), - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.