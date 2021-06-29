В Орле пройдут соревнования по пляжному волейболу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле пройдут соревнования по пляжному волейболу. Игры стартуют уже в грядущий четверг, 1 июля, на трех открытых площадках - в городском парке и на центральной площади Ленина.

Всем участникам игр необходимо будет пройти вакцинацию или иметь лабораторное заключение - отрицательный результат COVID-19.

- Соревнования на призы Губернатора Орловской области - этап чемпионата России по пляжному волейболу. За медали поборются три команды по пляжному волейболу, представляющие наш регион, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Публикуем расписание игр в городском парке и на площади Ленина:

1 июля (мужчины, женщины)

с 10:00 - игры команд квалификации

2 июля (мужчины, женщины)

с 10:00 до 19:00 - игры основной сетки (игры в группах)

3 июля (мужчины, женщины)

с 9:00 до 14:00 - игры основной сетки (игры в сетке)

14:30, 15:20 – полуфиналы женщины

16:30, 17:20 – полуфиналы мужчины

4 июля

Игры основной сетки (женщины)

11:00 - игра за 3 место,

12:00 – финал

Игры основной сетки (мужчины)

10:00 - игра за 3 место

13:00 - финал

14:00 Церемония награждения (мужчины и женщины)