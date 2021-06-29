В Орле пройдут соревнования по пляжному волейболу
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орле пройдут соревнования по пляжному волейболу. Игры стартуют уже в грядущий четверг, 1 июля, на трех открытых площадках - в городском парке и на центральной площади Ленина.
Всем участникам игр необходимо будет пройти вакцинацию или иметь лабораторное заключение - отрицательный результат COVID-19.
- Соревнования на призы Губернатора Орловской области - этап чемпионата России по пляжному волейболу. За медали поборются три команды по пляжному волейболу, представляющие наш регион, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Публикуем расписание игр в городском парке и на площади Ленина:
1 июля (мужчины, женщины)
с 10:00 - игры команд квалификации
2 июля (мужчины, женщины)
с 10:00 до 19:00 - игры основной сетки (игры в группах)
3 июля (мужчины, женщины)
с 9:00 до 14:00 - игры основной сетки (игры в сетке)
14:30, 15:20 – полуфиналы женщины
16:30, 17:20 – полуфиналы мужчины
4 июля
Игры основной сетки (женщины)
11:00 - игра за 3 место,
12:00 – финал
Игры основной сетки (мужчины)
10:00 - игра за 3 место
13:00 - финал
14:00 Церемония награждения (мужчины и женщины)