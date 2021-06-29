В 2020-2021 учебном году муниципальные стипендии в Орле получали 45 школьников

В администрации Орла подвели итоги минувшего учебного года. Фото: пресс-служба городской администрации

Накануне, 28 июня, в администрации Орла подводили итоги минувшего учебного года. В центре внимания оказалась экзаменационная кампания, успеваемость и успехи школьников.

С ГИА и ЕГЭ школьники успешно справились. Нужные баллы набрали 95,4% учеников девятых классов, по одиннадцатиклассникам еще идет подсчет окончательных результатов.

Что же касается успеваемости и успехов школьников, то стоит отметить - муниципальные стипендии в Орле получали 45 школьников. Выплаты назначали по результатам конкурсных отборов.

- В минувшем учебном году более 20 тысяч школьников города приняли участие в различных региональных, международных и всероссийских конкурсах. Среди них 3 742 человек стали призерами, а 476 — победителями. Талантливые и одаренные школьники получают поддержку на уровне муниципалитета, - подчеркнул Сергей Шаров, начальник управления образования администрации Орла.