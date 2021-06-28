Орловские лесничества получат шесть мотовездеходов для тушения пожаров

В орловских лесничествам ожидается очередное обновление автопарка. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» они получат шесть мотовездеходы для тушения пожаров. Об этом сегодня, 28 июня, на аппаратном совещании в администрации Орловской области сообщил начальник управления лесов Игорь Лебедев.

В настоящее проводятся закупочные процедуры на приобретение новой техники. Отметим, в 2021 году орловские лесничества уже получили четыре автомашины «Земляк».

- В общей сложности на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники в 2021 году предусмотрено 37,3 млн рублей. Также 2,7 млн рублей выделено на лесовосстановление и формирование запаса семян, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.