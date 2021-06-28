В Орловской области порывы ветра достигнут 18 м/с Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области до 21 часа вторника, 29 июня, будет сохраняться ветреная и дождливая погода с грозой и градом. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 21 часа 28 июня по 21 час 29 июня на территории Орловской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер западный ночью от 4 до 9 м/с, днем от 8 до 13 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем от +22 до +27 градусов.