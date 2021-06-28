Орловец, задушивший свою 77-летнюю мать, отправится за решетку на 13 лет Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор жителю Мценска, задушивший дома родную мать. Слабая 77-летняя женщина-инвалид не смогла оказать сопротивление своему сыну из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.

Трагедией обернулась семейная ссора в мае 2020 года. 50-летний амчанин напал на мать в коридоре. Сначала же все началось с словесного конфликта.

- Суд признал собранные следственными органами доказательства достаточными для вынесения приговора по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.