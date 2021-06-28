В 2021 году в Орле не будет ярмарки «День меда»
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В 2021 году в Орле не будет традиционной ярмарки «День меда», которая ежегодно проходит на Медовый спас. Причина - угроза распространения коронавируса.
Как сообщает городская администрация, адрес финансово-экономического управления поступили рекомендации регионального Роспотребнадзора.
- В рекомендации указано, что проведение ярмарок с массовым участием людей нецелесообразно в нынешних эпидусловиях, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Кроме того, будет отменена и ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел, запланированная на День города.