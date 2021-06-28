В 2021 году в Орле не будет ярмарки «День меда» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году в Орле не будет традиционной ярмарки «День меда», которая ежегодно проходит на Медовый спас. Причина - угроза распространения коронавируса.

Как сообщает городская администрация, адрес финансово-экономического управления поступили рекомендации регионального Роспотребнадзора.

- В рекомендации указано, что проведение ярмарок с массовым участием людей нецелесообразно в нынешних эпидусловиях, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Кроме того, будет отменена и ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел, запланированная на День города.