В Орловской области новый инвестпроект заработает через месяц

Об этом сообщил глава ГК «Октябрьское» и новый владелец АО «ВКЗ» Максим Жалнин на традиционном Дне поля Орловской области, который прошел в минувшую пятницу, 25 июня, на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в Новодеревеньковском районе.

«Инвестирование в ВКЗ – это для ГК «Октябрьское» очередное звено в логической цепочке расширения на территории ЦФО. Выбран завод как замечательное логистическое предприятие по перевалке зерна. И на сегодняшний день у нас есть программа об инвестициях в два этапа.

Первый этап предполагает ввод мощностей, связанных с весовым хозяйством, с тепловозной тягой, пробоотборником и лабораторным оборудованием. В результате, мы сможем обеспечить единовременное хранение 25 тысяч тонн зерна. А общий грузооборот на период 2021-2022 г.г. мы планируем в объеме 100 тысяч тонн. На втором этапе запланирована реконструкция самого комбикормового завода.

Единственной проблемой для нас сегодня является нехватка кадров. Мы провели анализ всех процессов на ВКЗ, в том числе кадрового состава и выяснили, что на предприятии есть высококвалифицированные, опытные специалисты. Но новые вызовы в виде модернизированных производственных программ, нового высокотехнологичного оборудования заставляют нас подбирать соответствующие кадры. В данный момент нам очень нужны инженеры разного профиля, лаборанты, электрики, элеваторщики. Предпочтение будем, безусловно, отдавать жителям Верховского и соседних с ним районов», - рассказал Максим Жалнин.

Он отметил, что в последние три года Орловщина показывает отличные результаты в аграрном секторе. И предположил, что это сочетание благоприятного климата, грамотного управления и высокой культуры земледелия: «Как следствие, это высокий урожай высокого качества. Я думаю, что планка в 5 млн тонн, которую поставил перед орловскими аграриями губернатор, вполне достижима в ближайшие два года. Поэтому здесь нужны зерновые хабы и поэтому моя компания, собственно говоря, здесь».

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Максим Жалнин также поделился историей своего прихода в Орловскую область в качестве инвестора: «Так получилось, что проводником для нас как инвесторов в этот регион стала Корпорация развития Орловской области. Я считаю, что наш случай классический пример того, когда инвестор из другого региона, не знающий ни местных порядков, ни людей получает для сопровождения Корпорацию развития и полный пакет услуг, как говорится, в одном окне. В нашем случае было именно так. В течение года мы вместе подбирали объект, зарегистрировали совместную компанию «Зерновой экспресс» для зерновой экспансии и т.д. И до сих пор, как говорится, продолжаем сверять часы друг с другом и всегда чувствуем поддержку. Это хороший пример, его можно и нужно тиражировать. Поэтому я со своей стороны пригласил бы всех инвесторов, и местных, и внешних выходить на новые проекты через Корпорацию развития Орловской области. Сейчас очень благоприятная обстановка для этого!»

Напомним, что на данном этапе сумма вложенных инвестиций по проекту в экономику региона составляет 70 млн рублей.