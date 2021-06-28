Орловец Иван Носков, участник Великой Отечественной войны, отметил свое столетие

Орловец Иван Носков, участник Великой Отечественной войны, отметил столетие. Фото: Орловский облсовет

Сегодня, 26 июня, свой столетний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны орловец Иван Носов. В честь фронтовика двор его дома превратился в концертную площадку. Не обошлось без подарков и праздничного застолья под гармонику.

Орловец Иван Носков, участник Великой Отечественной войны, отметил столетие. Фото: Орловский облсовет

Для ветерана строем прошагали бойцом орловского ОМОНа Управления Росгвардии, слова поздравления произнесли первые лица региона, общественники, военные, волонтеры. На специально подготовленных стендах разместились фотографии ветерана разных лет.

- Я живу! Я живой! — с этими словами вышел к гостям Иван Павлович.

Орловец Иван Носков, участник Великой Отечественной войны, отметил столетие. Фото: Орловский облсовет

Ветеран, прошедший всю войну, не теряет боевого расположения духа и не унывает. Хотя за его плечами немало испытаний - война застала его на Дальнем Востоке, где он учился в кавалерийской школе.

Орловец Иван Носков, участник Великой Отечественной войны, отметил столетие. Фото: Орловский облсовет

В составе 96-ой стрелковой дивизии 11-ой армии Брянского фронта участвовал в освобождении городов Брянск, Клинцы, Новозыбков, Злынки Орловской области. Участник освобождения Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии.

После победы продолжил службу в армии, переехал в Орел. Среди боевых наград ветерана - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».