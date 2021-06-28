На Рощинской в Орле дама на "Ладе" врезалась в автокран "МАЗ"

"Гранта" и "МАЗ" не разъехались в Северном районе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В столкновении легковушки и грузовика-автокрана в Северном районе Орла пострадала женщина. Ее "Лада Гранта" столкнулась с "МАЗом" на Рощинской улице.

Не поделили дорогу легковой автомобиль и грузовик в минувшую субботу, 26 июня. 36-летняя водитель "Лады" ехала по Роищинской со стороны Московского шоссе в сторону Раздольной. При въезде на кольцо женщина допустила столкновение с автомобилем "МАЗ", как сформулировали в Госавтоинспекции. За рулем автокрана был 50-летний водитель, он не пострадал. А вот водитель "Гранты" сухой из воды не вышла.

- В результате ДТП водитель женщина Лада гранта получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За последние выходные июня в Орловской области полицейские насчитали 22 ДТП, в них пострадало несколько человек. Обошлось без погибших.