Ремонт автодороги Орел-Хардиково завершен на 85%

Ремонт дорог под Орлом. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Сегодня, 28 июня, губернатор Андрей Клычков продемонстрировал ход ремонта дорог в Орловском районе. В центре его внимания оказалась ситуация на автодорогах Орел-Хардиково и Орел - поселок Зареченский.

Ремонт дорог под Орлом. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Глава региона опубликовал в соцсетях снимки, сделанные над дорогами и сообщил, что ремонт приближается к завершению. Так, на автодороге Орел-Хардиково ремонт завершен на 85%, возле Зареченского - более чем наполовину.

Ремонт дорог под Орлом. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

- Более чем наполовину приведена в нормативное состояние автодорога Орел - поселок Зареченский Орловского района. Готово асфальтобетонное покрытие, восстановлено покрытие тротуаров и пешеходные дорожки, нанесена временная разметка. Качество работ, выполняемых «Дорожной службой», контролирует «Орелгосзаказчик», - пояснил Андрей Клычков.

Кроме того, в Орловском районе продолжается ремонт участка автодороги регионального значения Орел – Ефремов. Протяженность - 4,4 километра. Здесь подрядчик закончил устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси.