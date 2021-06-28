Орловцев приглашают на встречу с военным историком Виктором Паршиным

Вечер-портрет в память Виктора Георгиевича Куликова пройдет в Пушкинке. Фото: ЦБС города Орла

В центральной городской библиотеке им. Пушкина в Орле на этой неделе вспомнят боевой путь орловца Маршала Советского Союза Виктора Куликова. К 100-летию со дня его рождения в Пушкинке подготовили встречу с военным историком Виктором Паршиным. Он является профессором Военного университета Министерства обороны РФ и членом-корреспондентом Академии военных наук РФ.

Гостей вечера-портрета «Вечный бой Маршала Советского Союза В.Г. Куликова» ждет погружение в историю Великой Отечественной войны, знакомство с ее персоналиями и их вкладом в победу нам немецко-фашистскими захватчиками.

Также в встрече примут участие директор Орловского Военно-исторического музея Сергей Широков и директор издательства «Картуш» Сергей Ветчинников.

КОГДА? ГДЕ?

1 июля в 12:00

улица Комсомольская, 65 (остановка «Чайка»).

СПРАВОЧНО

Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов родился 5 июля 1921 года в селе Верхняя Любовша Ливенского уезда Орловской губернии. Детские годы провел в Ставропольском крае, куда в 1929 году переехала его семья.

Окончил Грозненское военно-пехотное училище. Начало войны встретил в звании лейтенанта, участвовал в боях под Москвой, в Смоленской, Белорусской, Рижской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.

После войны продолжил военную службу. Умер 23 мая 2013 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.