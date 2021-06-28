В Орле детсад и несколько домов временно остались без горячей воды

Отключение горячей воды временное: идет ремонт котельных Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле детский сад и дома по нескольким улицам остались временно без горячей воды. Список адресов, попавших в зону отключения, опубликовала горадминистрация.

Временно нет горячей воды в детском саду №86, расположенном по улице Красина, 5. Вернется ресурс только к вечеру 5 июля.

Также без теплого водоснабжения остались жители домов №11-27 по улице 6-й Орловской стрелковой дивизии и домов №1,3,3 по улице Узловой. Здесь горячей воды не будет до вечера 9 июля.

Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, временные перебои с подачей горячей воды связаны с плановым ремонтом котельных.

Кстати, сегодня вечером, 28 июня, горячая вода вернется в детских сад №83 и школу №25, а также дома по улицам Васильевской, Достоевского, Садовского и Циолковского. Здесь ресурс отсутствовал с 21 июня.