Коронавирус в Орле, новости на 28 июня 2021: за последние сутки заболело 90 человек

За сутки коронавирусом заболело еще 90 орловцев Фото: Архив "КП"

Статистику по распространению коронавируса в регионах России представил федеральный оперштаб. В Орловской области на 28 июня 2021 выявлено 90 заразившихся коронавирусом, это антирекорд последних месяцев. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области.

С учетом 90 заразившихся за последние сутки, общее число положительных тестов на COVID-19 в Орловской области составляет уже 37 210.

Выздоровело и закрыло больничные за минувший день 84 человека, за месяцы пандемии смогло излечиться от ковида 35 308 орловцев.

Скончалось еще 3 пациента, болевших коронавирусом. Умерло от коронавируса 740 жителей Орловской области.

Режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничения продлены в Орловской области до 31 июля 2021 года.