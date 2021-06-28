Жители Орловской области стали реже оплачивать покупки «наличкой»

Жители Орловской области стали чаще пользоваться безналичной оплатой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители Орловской области стали реже на оплачивать покупки «наличкой». За первый квартал 2021 года было сделано на 17% операций по банковским картам больше, чем за такой же период 2020-го. При этом сумма транзакций выросла почти на 29%.

По информации орловского отделения Банка России, орловцы оплатили картами товары и услуги на сумму более 29 млрд рублей и совершили более 50 млн безналичных операций.

- Среди всех операций безналичной оплаты, совершенных орловцами с использованием платежных карт, 35% по количеству и 30% по сумме приходится на карты «МИР». На текущий момент для жителей нашей области выпущено почти 500 тысяч карт национальной платежной системы. Это на 29% больше, чем год назад, - сообщает пресс-служба орловского отделения Банка России.