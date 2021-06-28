"Орловский энергосбыт" закрывает офисы в 6 районах области

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

"Орловский энергосбыт" закрывает офисы в шести районах области. Жители смогут получать необходимые услуги в районных отделах МФЦ.

Клиентские офисы перестанут работать в Знаменском, Корсаковском, Краснозоренском, Сосковском, Троснянском и Шаблыкинском районах. Закроются они с 1 июля 2021. За услугами по линии энергосбыта местные жители смогут обратиться не только в МФЦ, но и получить их онлайн.

- Получить практически все услуги, которые ранее были доступны в клиентском офисе можно в электронном виде, - отмечают в пресс-службе ООО "Орловский энергосбыт".