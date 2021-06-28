На выходных орловцы сделали прививки от коронавируса в мобильных ФАпах

Фото: пресс-служба администрации Орла

В последние июньские выходные в Орле снова работали мобильные прививочные ФАПы. Жители всех районов города приходили в медкабинеты на колесах, чтобы сделать прививку от коронавируса.

В среднем на одного пациента у медиков уходит от 3 до 5 минут. Перед уколом орловцев осматривают и опрашивают о противопоказаниях. Затем вводят первую дозу двухкомпонентной вакцины.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, только за пару часов в одном ФАПе, принимавшем в Советском районе, прививку сделало 65 человек. Вакцинация продолжается. Записаться на прививку можно на портале Госуслуги, в электронной регистратуре Орловской области или по телефону 122.