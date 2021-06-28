В Орловской области три человека пострадали при столкновении «УАЗа Патриот» с деревом

В Хотынце три человека пострадали при столкновении «УАЗа Патриот» с деревом. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 26 июня, в райцентре Хотынецкого района произошло ДТП, в котором пострадали трое молодых людей. «УАЗ Патриот» вылетел с дороги и врезался в дерево.

Авария произошла в половине первого часа ночи в районе дома №27 по улице Ленина в Хотынце. По информации Госавтоинспекции Орловской области, 24-летний водитель не справился с управлением.

На месте происшествия работали сотрудники 35-ой пожарно-спасательной части.

- В результате ДТП три пассажира – 26-летняя девушка и два молодых человека 23 лет получили травмы, - сообщает региональная Госавтоинспекция.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими. Травмы получили пять человек.