Орловчанка в баре вытащила у посетителя кошелек с 30 тысячами

Карманница на момент задержания уже успела потратить чужие деньги Фото: Ольга СУПОНЕВА

Житель Орла остался без своего кошелька, сходив в бар. Бумажник с находившимися в нем 30 тысячами рублей у мужчины вытащили из кармана. Похитителя, точнее похитительницу, полицейским удалось вычислить и задержать.

Инцидент произошел в Северном районе города еще в мае. Мужчина отдыхал с компанией в пивбаре на Маринченко, куртку он снял и повесил, а в кармане одежды остался кошелек с деньгами и картами. Через какое-то время орловец своего бумажника уже не обнаружил. Пришлось идти в полицию.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемую – ранее судимую жительницу Орловского района 28 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Женщина призналась в краже и рассказала, что тихо вытащила кошелек из кармана, пока его владелец общался с товарищами, после чего ушла. Деньги на момент задержания она успела потратить. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража", суда дожидаться орловчанка будет под стражей.